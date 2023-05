Covid: in Veneto solo 77 contagi in 24 ore, una vittima

(ANSA) - VENEZIA, 01 MAG - Dati Covid in netto calo in Veneto, anche se il numero dei contagi, solo 77 nelle ultime 24 ore, è probabile conseguenza della ridotta attività di tracciamento durante il week end. Si registra una sola vittima.

Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia si aggiorna a 2.720.023, quello de decessi a 16.809. La situazione clinica è pressochè stabile. Negli ospedali restano ricoverati complessivamente poco più di 900 pazienti: 876 (- 11) sono i malati in area medica, 31 (+1) quelli in terapia intensiva.

