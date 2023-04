Venezia, verso primo maggio da sold out peril turismo

(ANSA) - VENEZIA, 30 APR - La Venezia turistica è da sold out per il ponte del primo maggio con gli americani che sbarcano in massa in laguna, e una vacanza sempre più lunga; pesa sulla città il problema dei pendolari che intasano l'unica porta di accesso di Piazzale Roma e isola del Tronchetto. Bene anche Verona come tutte le città d'arte ma con problemi di accesso.

I dati ufficiali - dice l'Associazione veneziana albergatori - non sono ancora disponibili ma gli alberghi sono praticamente al completo compresi quelli di terra ferma. Tornano gli stranieri con gli americani sugli scudi che coprono il 17% degli stranieri secondo il 'sentiment' di Stefano Bonaccini presidente degli albergatori lagunari. "I segnali sono ottimi - dice Bonaccini - ma non mi sbilancio, certo è che non possiamo neppure parlare di situazione pre Covid, stiamo andando oltre i risultati di quando il termine pandemia non faceva parte del linguaggio quotidiano". "Ovviamente dico solo di alberghi - sottolinea - perché parlare di altro sarebbe scorretto, certo è che se con il 25 maggio avevamo avuto buone sensazioni oggi sono più che confermate". "Restano i problemi storici di accoglienza - conclude Bonaccini - gli assi di arrivo li conosciamo, porto, aeroporto, ferrovia ma bisogna pensare ad una distribuzione dell''altro' su terminal diffusi", Il riferimento indiretto è all'ennesimo intasamento del ponte translagunare in sofferenza per gran parte della giornata con i pendolari che, in auto, intasano prima Piazzale Roma e poi l'isola del Tronchetto terminal ultimi per le quattro ruote.

Se Venezia si divide tra un ritrovato turismo e obsoleti problemi, Verona, tra le città d'arte della regione, non è da meno almeno in mattinata. "Migliaia di turisti" è quanto dice la Polizia locale della città scaligera sono arrivati in città con le forze dell'ordine "costrette achiudere corso Porta Nuova" con "tutti i parcheggi del centro esauriti e code con oltre un'ora e mezza di attesa sia al Cortile di Giulietta che per entrare all'Anfiteatro Arena con 45 minuti di attesa". (ANSA).