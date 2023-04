Covid: in Veneto ieri 238 nuovi casi e nessun decesso

(ANSA) - VENEZIA, 30 APR - Sono 238 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto contro i 412 del giorno precedente, e nessuna vittima. Dall'inizio della pandemia si contano 2.719.946 contagi, e 16.808 vittime. Calan i positivi ufficiali, che sono 16.307 (-270). Nei reparti ospedalieri, ci sono 887 pazienti in area medica come il giorno precedente e 30 (-1) in terapia intensiva. (ANSA).