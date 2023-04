Moto finisce contro palo telefonico,due morti nel Trevigiano

(ANSA) - VOLPAGO DEL MONTELLO, 29 APR - Due motociclisti sono morti finendo violentemente con la loro Ducati Hypermotard contro un palo telefonico. L'incidente avvenuto a Volpago del Montello (Treviso). Le vittime sono uomo di 32 anni di Breda di Piave (Treviso) e una donna di 24 anni di Montebelluna (Treviso) che sedeva dietro di lui quando la moto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada finendo contro il palo telefonico. I due sono morti sul colpo. Sul posto i carabinieri di Montebelluna. (ANSA).