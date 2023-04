Covid: in Veneto ieri 412 nuovi casi e 4 decessi

Sono 412 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e 4 sono le vittime. Dall'inizio della pandemia si contano 2.719.708 contagi, e 16.808 vittime.

Risalgono i positivi ufficiali, che sono 16.577 (+296). Nei reparti ospedalieri, ci sono 887 pazienti in area media (-7) e 31 (+2) in terapia intensiva. (ANSA).