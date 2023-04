Cgia, 'la Pubblica amministrazione deve 49,6 miliardi alle Pmi'

La Pubblica amministrazione italiana presenta un debito commerciale di parte corrente nei confronti dei propri fornitori, in gran parte Pmi, che nel 2022 ha toccato i 49,6 miliardi di euro, praticamente lo stesso livello del 2019, anno pre-pandemia. In rapporto al Pil, i mancati pagamenti ammontano al 2,6%. A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia), che ha elaborato i dati presentati nei giorni scorsi dall'Eurostat.

Nessun altro paese dell'Ue a 27 registra un'incidenza così elevata: in rapporto al Pil, nel 2022 i debiti commerciali della Spagna erano pari allo 0,8%, in Francia all'1,5 e in Germania all'1,6.

In questi 49,6 miliardi sono inclusi i pagamenti di parte corrente, ma non quelli in conto capitale, per cui potrebbero non essere stati ancora onorati un'altra decina di miliardi di euro. Nel 2022 - ricorda la Cgia - la Pa italiana ha speso per funzionamento e performance complessivamente 171,4 miliardi di euro, di cui 115,2 di consumi intermedi e 56,2 di investimenti pubblici. In linea teorica possiamo affermare che il 43% dei consumi intermedi della Pa non sarebbe stato ancora liquidato.

