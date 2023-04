Sicurezza lavoro, Otb promuove il Safety day

(ANSA) - BREGANZE (VICENZA), 28 APR - In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro Otb, il gruppo di moda e lusso cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, organizza il primo Safety Day. Si tratta di una giornata dedicata ai collaboratori e volta a promuovere in azienda una cultura positiva e preventiva della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

L 'iniziativa di informazione e sensibilizzazione è rivolta agli oltre 2.100 dipendenti del Gruppo in Italia e prevede attività in presenza presso gli Headquarter di Otb, Diesel e Staff International, rispettivamente a Breganze e Noventa Vicentina, e da remoto per tutta la popolazione aziendale in Italia.

Visori con realtà virtuale per simulare situazioni di emergenza ed esercitare le proprie capacità di reazione, corsi di primo soccorso aperti a tutti, workshop sulla gestione della tensione e sul benessere lavorativo: tutte le attività sono state pensate in collaborazione con i dipartimenti "Health, Safety & Environment" (HSE) e risorse umane del Gruppo.

L'obiettivo dell'iniziativa è condividere con tutti i collaboratori la visione del Gruppo in merito al benessere sul posto di lavoro e all'importanza della sicurezza negli ambienti professionali, oltre che sensibilizzare sul concetto di prevenzione. (ANSA).