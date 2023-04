Covid: Veneto, ieri 419 nuovi casi e nessun decesso

(ANSA) - VENEZIA, 28 APR - Sono 419 i nuovi casi di Covid-19 contro i 700 del giorno prima, e nessuna vittima secondo quanto registrato ieri in Veneto. Dall'inizio della pandemia in regione si sono verificati 2.719.296 contagi e 16.804 vittime. Tornano a crescere i positivi attuali ufficiali, che sono 16.281, 28 in piu' rispetto alle 24 ore precedenti. Calano (-7) i ricoveri in area medica, che sono 890, mentre sono invariati a 29 quelli in terapia intensiva. (ANSA).