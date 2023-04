Venezia, protocollo per rafforzare la sicurezza sul lavoro

Un protocollo d'intesa per il rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro verrà sottoscritto a Venezia tra istituzioni, forze dell'ordine, Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Ispettorato del Lavoro, Inail, Inps, Ulss 3 e 4, Arpav, rappresentanti delle imprese e dei lavoratori.

Si tratterà della conclusione di un lavoro avviato il 24 marzo scorso dal prefetto lagunare, Michele Di Bari, con una riunione per definire le misure più incisive per il rispetto delle normative, il rafforzamento della prevenzione e la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, e l'aumento della consapevolezza dei rischi, attraverso un'efficace azione di informazione e formazione dei lavoratori.

L'accordo - annuncia la Prefettura - mette in campo iniziative di sensibilizzazione, formazione e informazione, allo sviluppo di controlli e vigilanza, coordinate e congiunte in un'ottica di prevenzione. si prevede la costituzione dell'Osservatorio provinciale, con il compito di monitorare il fenomeno attraverso la raccolta di dati sugli infortuni, l'individuazione della strategie di intervento territoriale e la creazione di "buone pratiche". (ANSA).