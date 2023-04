Incidenti sul lavoro: grave operaio nel Vicentino

Un operaio di 53 anni è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro a Montebello Vicentino (Vicenza). L'incidente avvenuto alla conceria Valeaga srl . L'operaio è rimasto schiacciato, per cause ancora da chiarire, mentre era in corso una movimentazione di materiale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 chiamati dai colleghi dell'uomo che è stato trasportato nel reparto di rianimazione del San Bortolo di Vicenza. (ANSA).