Il Mose tema della Biennale della Sostenibilità di Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 27 APR - Il sistema Mose per la difesa di Venezia dalle acque alte eccezionali diventa oggetto di studio ed esperienza in quanto a valore ambientale. Lo prevede un accordo tra la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, il Comune e la Fondazione Biennale di Venezia.

L'accordo rientra in un protocollo di intesa per la collaborazione nella realizzazione della prima "Biennale della Sostenibilità".

I temi saranno il Mose come soluzione ingegneristica in grado di difendere efficacemente la città e la sua laguna dall'innalzamento del medio mare; come protezione che consente la pianificazione dello sviluppo socio-economico del territorio prima minacciato dagli eventi mareali, e come strumento per guadagnare quel tempo necessario a concepire - e realizzare - nuove soluzioni di protezione, quando l'innalzamento del mare lo renderà non più funzionale.

L'iniziativa si concretizzerà in una serie di appuntamenti e mostre organizzate ad anni alterni dalla Fondazione Sostenibilità, in parallelo con la Biennale di Architettura tra il primo giugno e il 25 novembre.

Il protocollo è stato siglato nella sede della Procuratie Vecchie in piazza San Marco dal presidente Renato Brunetta, dal sindaco Luigi Brugnaro e dal presidente della Biennale Roberto Cicutto.

Le parti si sono impegnate a collaborare per l'attuazione di un evento diffuso che punti a identificare Venezia come riferimento internazionale per lo sviluppo di modelli e strategie di sostenibilità urbana. (ANSA).