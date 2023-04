Un morto e tre feriti in incidente stradale a Chioggia

(ANSA) - CHIOGGIA, 26 APR - Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto a Sant'Anna di Chioggia, sulla strada statale Romea nel veneziano.

Coinvolte tre auto, una delle quali è finita rovesciata sull'asfalto e un'altra, invece,, nel fossato.La vittima è un uomo. Le persone ferite, una donna e due uomini, sono state stabilizzate dai sanitari e trasferiti in ospedale. Il tratto di strada è stata chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell'incidente. Sul posto sono presenti i vigili del Fuoco, le squadre Anas, la polizia Locale e i carabinieri per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. (ANSA).