Esplosione in casa nel vicentino, nessun ferito

(ANSA) - VICENZA, 25 APR - I Vigili del fuoco sono intervenuti a Barbarano Mossano, nel vicentino, per l'esplosione avvenuta all'interno di un'abitazione; nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza l'abitazione al piano terra semi rialzato dove è avvenuta l'esplosione. Divelti porte e finestre con rottura dei vetri e rialzo del pavimento del piano sovrastante. Sono ora in corso da parte dei Vigili del fuoco presenti anche con il funzionario di guardia i rilievi tecnici per stabilire la causa dell'esplosione che potrebbero essere riconducibili a una perdita di gas Gpl all'interno dell'alloggio. Sul posto anche il sindaco di Barbarano Mossano e i Carabinieri. Inibito l'utilizzo del piano dove è avvenuta l'esplosione e del corrispettivo superiore.

