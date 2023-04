Scontro frontale tra due auto, un morto nel Vicentino

Un uomo è morto in un uno scontro tra due auto avvenuto ieri sera lungo la strada 'Nuova Gasparona', tra Pianezze e Marostica (Vicenza). A perdere la vita un 64enne resistente proprio a Marostica, mentre la donna alla guida dell'altra utilitaria non ha riportato ferite serie ma è stata comunque ricoverata in ospedale.

Le due auto coinvolte si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare, e non si esclude che il conducente sia stato vittima di un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo della sua vettura. Sono in corso accertamenti sul tasso alcolemico della donna coinvolta nell'incidente. Sul posto è intervenuto il personale del Suem 118. (ANSA).