Covid, ieri in Veneto 277 nuovi casi e nessuna vittima

Sono 277 i nuovi casi di Covid-19 registrati ufficialmente ieri in Veneto e non c'è stato alcun decesso. Dall'inizio della pandemia in regione sono stati registrati 2.717.137 contagi e 16.793 vittime.

Scendono gli attuali positivi, che oggi sono 19.184, 492 in meno rispetto a ieri. Stabile sostanzialmente la situazione clinica, con 760 ricoveri in area non critica (+2) e 26 (-1) in terapia intensiva. (ANSA).