Scherma paralimpica: oro di Bebe Vio in coppa del mondo a Nimes

Bebe Vio ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto femminile categoria B nella tappa della Coppa del Mondo di scherma paralimpica a Nimes, in Francia. L'azzurra, che ha battuto in finale thailandese Saysunee Jana col punteggio di 15-8, ha fatto il bis dopo la vittoria nella prova di Pisa, dove era tornata alle gare dopo le Paralimpiadi di Tokyo 2020.

"Sono super felice, non ero sicura di essere competitiva con le nuove giovani atlete arrivate in questi ultimi due anni in cui sono stata lontana dalle gare a causa dell'infortunio - ha commentato Vio -. È una vera e propria invasione dall'est: coreane, tailandesi, hong-konghine ma soprattutto una banda di cinesi che hanno ricominciato a vincere tutte le gare... Ora mi riposo, domani abbiamo la gara a squadre e poi mi focalizzerò sull'ultimo esame universitario e la tesi di laurea del 15 maggio! Non vedo l'ora..." (ANSA).