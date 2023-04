Pe, approvato in commissione un emendamento anti-Prosek

Le menzioni tradizionali, come Prosek, non possono evocare Denominazioni di origine protetta, come Prosecco. E' l'emendamento al nuovo regolamento sulle Dop e Igp proposto da Paolo De Castro e approvato in commissione Agricoltura dell'Europarlamento. Il divieto riguarda anche norme nazionali, come nel caso della controversia sull'aceto balsamico sloveno e cipriota.

Per il presidente veneto Luca Zaia "è arrivato oggi un bel segnale. Che pone freno alla voglia di conquista e di distruzione identitaria delle produzioni tipiche. Attenzione quindi: questa non è solo una battaglia per il Prosecco, è una battaglia di identità, contro chi vorrebbe la standardizzazione delle produzioni agronomiche e vinicole, contro chi è contro ogni forma di identità". (ANSA).