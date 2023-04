Con reddito cittadinanza lavorava in 'nero' in ristorante

(ANSA) - TREVISO, 20 APR - Un lavoratore in servizio all'interno di un noto ristorante del centro di Treviso è stato individuato dai carabinieri come persona impiegata "in nero" e, insieme, percettore del reddito di cittadinanza.

Nello stesso locale i militari del nucleo Ispettorato del Lavoro hanno un altro operatore del tutto privo di coperture previdenziale e contributiva.

Nell'ambito dei controlli svolti nell'intera provincia, i carabinieri sono anche intervenuti in un cantiere edile a San Fior in cui un operaio risultava assunto in modo irregolare ed erano assenti idonee misure di sicurezza contro il rischio di cadute, carenza riscontrata in un altro sito di Orsago.

Complessivamente le attività sospese dai militari sono state cinque. (ANSA).