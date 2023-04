Banca Ifis investe 6 milioni sul sociale

Un piano d'investimento di sei milioni in tre anni per realizzare una serie di iniziative sociali legate ai temi della diversità, inclusione, cultura e sanità. È il progetto Social Impact Lab Kaleidos di Banca Ifis, illustrata oggi dal presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, con 25 iniziative già finanziate nel 2022.

Nello specifico, per quel che riguarda diversità e inclusione Banca Ifis ha avviato progetti riguardanti i giovani studenti, sia in ambito artistico sia attraverso la promozione delle discipline stem, oltre a programmi di formazione all'interno del carcere di Bollate. A ciò si aggiungono i progetti legati alla salute, in particolare 3 milioni di euro donati per la ricerca di nuove terapie nei tumori maligni del sistema nervoso centrale all'Ospedale pediatrico Bambin Gesù.

A ciò si aggiunge l'impegno della banca nell'obiettivo di raggiungere la parità di genere, con tra gli oltre 1800 dipendenti il 54% è donna, stessa percentuale all'interno del cda, mentre nel top management la componente femminile è al 35%.

Per la sostenibilità, invece, Banca Ifis ha aderito alla Net Zero Banking Alliance e lavora per accompagnare le pmi alla transizione sostenibile.

"Quando mi è stato chiesto di entrare a far parte della banca, quello che ho chiesto è che il mio mandato fosse un mandato aperto sui temi della sostenibilità, dell'inclusione e che avesse un forte orientamento affinché la nostra banca avesse un'attività sul business molto manageriale, ma con progetti e attività per provare a migliorare il Paese" ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio. (ANSA).