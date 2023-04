25 aprile: giornate studio all'M9 per ricordare Liberazione

Tre giornate di studio per approfondire il significato della Liberazione dall'occupazione nazifascista in Itali si svolgeranno al Museo M9 di Mestre, nei giorni del 21, 22 e 28 aprile. L'iniziativa prevede due giornate di studio e di letture pubbliche e una maratona di lettura in collaborazione con l'Associazione Nazionale Divisione "Acqui", Ateneo Veneto e Iveser.

"Leggere per non dimenticare" è l'obiettivo dei tre appuntamenti che si terranno in occasione della Giornata della Liberazione 2023. Il museo di Mestre ha inoltre previsto un'apertura straordinaria nei giorni del 24 e del 25 aprile.

Un'iniziativa a più voci per rinsaldare e rinnovarne il ricordo in un momento di condivisione collettiva, grazie al contributo ideativo ed organizzativo di molte associazioni del territorio oltre che della cittadinanza. (ANSA).