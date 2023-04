Veneto esaminerà per primo legge regionale su suicidio assistito

Il Veneto è la prima regione d'Italia ad aver raggiunto la soglia delle firme necessaria per poter portare una proposta di legge sul "suicidio assistito" al Consiglio regionale. Lo rende noto oggi l'associazione Luca Coscioni.

Sono oltre 7.000 i cittadini veneti che ad oggi hanno sottoscritto il testo di "Liberi Subito", la Pdl regionale elaborata dall'associazione per regolamentare l'aiuto medico alla morte volontaria. La campagna era partita il 4 febbraio scorso con il termine di sei mesi per portare a termine la raccolta firme.

Alle firme raccolte ai banchetti nelle piazze bisognerà aggiungere quelle raccolte presso i Comuni e presso gli studi legali. La raccolta proseguirà nei prossimi giorni per raggiungere una quota di sicurezza, stimata attorno alle 7.700 firme. Nel frattempo si procederà con l'acquisizione della certificazione elettorale di ogni sottoscrittore negli oltre 500 Comuni veneti. (ANSA).