Spaccate notturne su auto in sosta, bloccato ed espulso

(ANSA) - VICENZA, 19 APR - Si era reso protagonista di diverse reati, tra cui spaccate notturne ai finestrini delle auto parcheggiate nel centro di Vicenza, lo straniero scortato ieri sera al Cpr di Brindisi per poi essere espulso dall'Italia.

Protagonista della vicenda un 44enne tunisino. Nei mesi scorsi la polizia lo aveva già identificato in seguito d una violenta lite in strada che il 44enne aveva avuto con la sua compagna.

Alll'arrivo della Squadra "Volanti" , aveva tentato di dileguarsi ma, dopo un inseguimento, era stato fermato dai poliziotti e sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale venivano rinvenuti un coltello a serramanico, un panetto di hashish ed un orologio, poi rivelatosi oggetto di furto. In un'altra occasione era stato trovato in possesso di una cesoia da 45 cm, un cutter ed un coltello a serramanico.

Da ultimo, il 19 marzo l'uomo era stato denunciato dalla squadra "Volanti" per furto aggravato sulle auto in sosta; gli agenti erano intervenuti su segnalazione di alcuni residenti nella zona di Piazzale Giusti, ce avevano riferito di aver trovato le loro autovetture con i vetri infranti. (ANSA).