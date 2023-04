Inchiesta stadio Padova, archiviazione per sindaco Giordani

Il Giudice per le indagini preliminari di Padova ha disposto l'archiviazione per il sindaco, Sergio Giordani, e per l'assessore allo sport, Diego Bonavina, nell'ambito dell'indagine su irregolarità nei lavori di ristrutturazione dello stadio Euganeo. La richiesta di archiviazione è stata avanzata dal Sostituto procuratore.

Giordani e Bonavina erano indagati per concussione, in riferimento alle presunte pressioni svolte per accelerare il completamento della curva Fattori dello Stadio Euganeo.

Proseguono invece le indagini su presunti omessi controlli nei confronti del funzionario comunale Stefano Benvegnù, responsabile del Settore Edilizia ed ex Rup del cantiere, e di Giacomo Peruzzi, ex direttore dei lavori.

Per subappalto illecito sono indagati anche Giovanni Vattiato, titolare della ditta di subappalto Tecnoedil di Capriolo (Brescia), ed Elio Scirocchi, legale rappresentante della ditta Esteel di Viterbo, che aveva vinto l'appalto per la realizzazione della nuova curva Sud dell'Euganeo e di due palazzetti per lo sport di base.

"Il decreto emesso dal Giudice - commentando Giordani e Bonavina in una nota - attesta, all'esito di approfondimenti investigativi che la stessa Autorità giudiziaria ha definito, per quanto ci riguarda, completi e non suscettibili di ulteriori sviluppi, che non vi è stata alcuna condotta illecita da parte nostra. È stata altresì accertata la nostra totale estraneità rispetto alla concreta gestione dell'appalto in questione e delle società che operavano nel cantiere, tutt'ora in fase di accertamento".