Covid: in Veneto ieri 565 nuovi casi e un decesso

Sono 565 i nuovi casi di Covid-19 registrati ufficialmente ieri in Veneto, che portano il totale dei contagi a 2.715.436. Il bollettino regionale segnala un decesso, con il totale a 16.787.

Prosegue la risalita degli attuali positivi, che oggi sono 19.126, 137 in più rispetto a ieri. Negli ospedali vi sono 14 pazienti in più in area medica (740), e uno in meno (24) in terapia intensiva. (ANSA).