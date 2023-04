Accoltellò assistente, perizia psichiatrica per disabile

(ANSA) - VENEZIA, 19 APR - La Procura della Repubblica di Treviso ha disposto oggi una perizia psichiatrica a carico di un giovane di 28 anni, affetto da autismo, che, il 17 aprile scorso aveva accoltellato al torace una assistente psicologa di 32 anni nel corso di un'attività di gruppo in una struttura di accoglienza di Zero Branco (Treviso). Dopo l'intervento dei carabinieri, il ragazzo era stato consegnato ai genitori. La donna, ancora ricoverata all'ospedale di Treviso, non è mai stata in pericolo di vita e ad oggi non ha ancora sporto denuncia. Attraverso la perizia si dovrà stabilire, tra l'altro, se l'indagato sia in grado di stare in giudizio (ANSA).