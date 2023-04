Pnrr:Padova, ristrutturazione di 9 alloggi Erp

(ANSA) - PADOVA, 18 APR - Il Comune di Padova ha destinato 1.150.000 di euro per la ristrutturazione di nove alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.. L'intervento è finanziato dall'Ue nell' ambito del Pnrr e lo stanziamento è di 431.280,65€ per gli alloggi di via Boyle e via Curie, e di 720.561,81 euro per i sei alloggi di via Pizzamano. Si tratta di intervento di riqualificazione generale ed efficientamento energetico, con l'obiettivo di aumentare la qualità delle case pubbliche.

"L'attenzione del nostro Comune per il riatto e la ristrutturazione degli edifici Erp - rileva l'assessora alle politiche abitative Francesca Bencioliniè sempre costante e con le delibere odierne aggiungiamo altri nove alloggi al piano di recupero che stiamo portando avanti anche in collaborazione con altri soggetti come Ater. Oltre alla grande occasione del Pnrr, continuiamo a cogliere tutte le occasioni possibili per reperire fondi finalizzati alla ristrutturazione delle nostre case perché la casa continua ad essere l'emergenza maggiore che le nostre comunità stanno affrontando. I fondi disponibili sono purtroppo sempre legati a singoli bandi e non strutturali, un elemento questo che rende difficile una pianificazione degli interventi e un riatto organico degli alloggi che tenga conto di tutte le necessità". (ANSA).