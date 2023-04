La ricerca culturale per tutti, video dell'Ateneo di Padova

(ANSA) - PADOVA, 18 APR - Con una nuova iniziativa multimediale, l'Università di Padova, mette a disposizione del pubblico un video-documentario finalizzato a far conoscere le ricerche svolte dal Dipartimento dei Beni Culturali, a partire dal territorio cittadino. L'"Esaedro della ricerca", questo il titolo, sarà visibile in Sala della Gran Guardia, nel cuore del centro storico, dove sono stati allestiti 6 monitor che permetteranno l'ascolto simultaneo delle sei sezioni del video: archeologia, studi sul modo greco, storia dell'arte, del cinema e della fotografia, della musica e, infine, le scienze applicate ai beni culturali. Pensato con voce narrante, brevi interviste e didascalie, racconta sinteticamente, ma con profondità introspettiva e senso di grande bellezza, cosa significhi "fare ricerca", fino a giungere alla "scoperta" come atto fondamentale Si tratta di un progetto realizzati dal Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova in partenariato con il Comune. L'iniziativa è stata presentato questa mattina in Sala della Gran Guardia. Dopo il debutto del video-documentario, avvenuto sabato scorso al centro culturale San Gaetano; le proiezioni saranno fruibili dal martedì (oggi, 18 aprile), al venerdì 12 maggio, in concomitanza con 28 incontri dedicati (uno al mattino, l'altro al pomeriggio). L'obiettivo è di spiegare al pubblico come si articola l'ambito della ricerca soprattutto nel campo culturale, evidenziandone l'importanza per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. L'Esaedro della Ricerca è stato finanziato nell'ambito della prima edizione del Bando di Ateneo per i Progetti di Terza Missione, che ha dato una spinta importante perché la ricerca svolta in Dipartimenti e atenei abbia ricadute significative sulle comunità. (ANSA).