Covid: in Veneto ieri 927 nuovi casi e tre vittima

(ANSA) - VENEZIA, 18 APR - Sono 927 i nuovi casi ufficiali di Covid-19 registrati ieri in Veneto nelle ultime 24 ore e tre le vittime. Dall'inizio della pandemia si sono avuti 2.714.871 contagi e 16.786 decessi. Gli indicatori clinici indicano 18.989 attuali positivi (+355), 726 ricoveri in area medica (-25) e 25 (-2) in terapia intensiva. (ANSA).