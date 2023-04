A Venezia accordo Ca' Foscari e Cini per attività comune

(ANSA) - VENEZIA, 18 APR - La Fondazione Giorgio Cini e l'Università Ca' Foscari Venezia unite in azioni comuni nel campo della formazione, della ricerca nell'accordo triennale siglato tra i due enti, che vedrà la collaborazione e interazione nelle attività istituzionali, sulla mobilità studentesca e sulla docenza, con azioni mirate alla partecipazione congiunta in progetti e bandi europei, per favorire lo scambio dei rispettivi studenti e docenti, insieme alla condivisione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni librari e documentali.

E' quanto prevede un accordo siglato quadro oggi da Renata Codello, Segretario Generale della Fondazione Giorgio Cini e Tiziana Lippiello, Rettrice di Università Ca' Foscari.

"Quello con l'Università - dice Codello - è uno degli esempi concreti di collaborazione con le altre istituzioni pubbliche e private messe in atto dalla Fondazione. Con Ca' Foscari condividiamo i valori culturali di una grande Venezia e l'impegno a svilupparli in cooperazione".

"Siamo molto felici di aver siglato questo accordo con la Fondazione - sottolinea Lippiello -, una delle istituzioni culturali più prestigiose della nostra città e del nostro Paese, sancendo una collaborazione che prosegue da anni con una nuova progettualità e obiettivi condivisi. (ANSA).