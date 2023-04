Venezia, al via contatore dei posti letto per i turisti

(ANSA) - VENEZIA, 17 APR - A Venezia, dopo il 'contatore' dei residenti rimasti che aggiorna periodicamente il dato anagrafico, ha preso il via da oggi l'osservatorio Ocio. Si tratta del "Contatore dei posti letto dell'offerta ricettiva nella città storica" fenomeno diametralmente opposto a quello dei residenti. Il nuovo 'contatore' si trova presso la libreria Usata by Marco Polo nel centrale campo Santa Margherita.

La nuova iniziativa, a cura dell'associazione Venessia.com, ha preso avvio a quindici anni dalla nascita del "contatore dei veneziani" (era il 23 marzo del 2008) nella vetrina della farmacia Morelli in campo San Bartolomeo a Rialto. Entrambe le iniziative, rileva Matteo Secchi di Venessia.com "sono un monito contro l'esodo dei veneziani da una parte mentre dall'altra diamo inizio a un altro conteggio: quello del numero dei posti letto di tutta l'offerta ricettiva della città storica".

"Una sorta di dialogo virtuale - sottolinea Secchi - tra spopolamento e crescita del turismo che, da una parte riempie i vuoti lasciati in città, dall'altra ne rappresenta una causa associata".

Il contatore verrà aggiornato di mese in mese grazie alla disponibilità di una delle vetrine della libreria. (ANSA).