Sorveglianza speciale e sequestro di un immobile nel Vicentino

Un decreto di Sorveglianza Speciale Antimafia per due anni, e il il sequestro preventivo di un immobile nel comune di Caltrano (Vicenza) sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Vicenza, in esecuzione di un decreto del Tribunale di Venezia nei confronti di un uomo residente nella località berica.

Il decreto segue alcune indagini della Compagnia della Guardia di Finanza di Schio (Vicenza) nell'estate 2021 che avevano portato all'esecuzione di un sequestro preventivo di oltre 420.000 euro, per reati di evasione e frode fiscale. I finanzieri avevano quindi avviato accertamenti di carattere patrimoniale, analizzando sia le attività economiche sia le disponibilità patrimoniali e finanziarie dell'uomo e del suo nucleo familiare, assieme alla Divisione Anticrimine della Questura. Sono così emersi condanne definitive e precedenti penali e di polizia per reati quali furto, ricettazione, associazione per delinquere, truffa, bancarotta fraudolenta.

Il Questore di Vicenza ha così chiesto e ottenuto l'applicazione di misure di prevenzione al Tribunale di Venezia, che sono state eseguite oggi. (ANSA).