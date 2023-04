Disabile accoltella assistente in una comunità

Una persona affetta da disabilità ha aggredito e ferito con un'arma da taglio un'assistente in servizio in una comunità che si occupa di seguire persone con deficit di ordine psichico, a Zero Branco (Treviso).

L'uomo è stato preso in consegna dai carabinieri. La professionista è grave ma non in pericolo di vita. (ANSA).