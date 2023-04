Al via la terza campagna fundraising "67 colonne" Arena Verona

Prosegue fino al 12 maggio la campagna di prelazione per coloro che già sono parte del progetto "67 Colonne per l'Arena di Verona", e sono già numerose le aziende che hanno espresso volontariamente la loro intenzione di aderire alla membership 2023.

Il progetto, realizzato in collaborazione con il Gruppo Editoriale Athesis, è iniziato nel 2021 grazie ai due founder Pastificio Rana e Gruppo Calzedonia che per primi, affiancandosi agli sponsor storici del Festival , hanno creduto nel valore sociale ed economico della Fondazione Arena portando in un mese e mezzo all'ingresso di 67 Imprese. Le 67 Colonne sono nate infatti con l'obiettivo di ricostruire in modo ideale le 67 colonne che formavano la cinta esterna delle arcate areniane distrutte da un terremoto nel 1117.

Le 67 Colonne sono state premiate dal Ministero della Cultura a giugno 2022 come miglior progetto Art Bonus 2021 e poche settimane dopo sono state insignite del primo premio della sezione Art Bonus di Cultura + Impresa. Il progetto, ricorda Cecilia Gasdia, Sovrintendente di Fondazione Arena, "è nato nel periodo più incerto e difficile per il mondo dello spettacolo e anche del nostro teatro; la loro risposta è stata di calore e portata inattesi, giustamente riconosciuti a livello nazionale.

L'iniziativa da allora è cresciuta in risultati e prestigio".

