A San Donà area unica per attività ambulatoriali femminili

(ANSA) - VENEZIA, 17 APR - Attività ambulatoriali di ginecologia, senologia, screening oncologici e un ambulatorio chirurgico in un'unica area, rinnovata e confortevole. La popolazione femminile che avrà bisogno di queste attività non dovrà più recarsi in ambulatori dislocati in vari ambiti dell'ospedale di San Donà (Venezia) perché ora è tutto concentrato nel nuovissimo "percorso donna".

Con il taglio del nastro tricolore, oggi l'assessore regionale alla Sanità e servizi sociali, Manuela Lanzarin, ha inaugurato la nuova area di 310 mq posta al quarto piano dell'ospedale, dedicata alle donne. Ad accompagnarla all'inaugurazione, tra gli altri, il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi, il sindaco di San Donà di Piave, i direttori delle unità operative Ostetricia e Chirurgia, rispettivamente Marika Soldà e Nicola Bragato, la referente aziendale per gli screening oncologici Alessandra Favaretto, personale medico e sanitario ospedaliero.

"E' una nuova organizzazione interna, un percorso che pone la paziente al centro dell'attenzione dello screening, dalla fase diagnostica fino all'eventuale intervento chirurgico, senza tralasciare anche la parte psicologica, che prevede un accompagnamento costante durante tutto il percorso e questo sicuramente rassicura la paziente - ha osservato l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin -. Per quanto riguarda lo screening gratuito al seno, in Veneto è previsto per le donne dai 50 ai 74 anni però con il nuovo piano regionale di prevenzione verrà modificato e si potrà fare a partire dai 45 anni". (ANSA).