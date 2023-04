Ragazzo 14enne precipita da tetto capannone, è grave

(ANSA) - TREVISO, 16 APR - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso un ragazzo di 14 anni che ieri sera è precipitato dal tetto di un capannone abbandonato, a Casale sul Sile (Treviso), dove era salito assieme ad alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava camminando sulla copertura dello stabile quando c'è stato un cedimento, e il 14enne è precipitato da un'altezza di circa 20 metri. Gli amici che errano con lui hanno subito allertato il 118; sul posto è giunto anche l'elisoccorso. Il ragazzino è stato intubato sul posto e trasferito d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso, dove è ricoverato in prognosi riservata. I Carabinieri stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell''incidente, probabilmente l'esito di una bravata del gruppo di adolescenti. (ANSA).