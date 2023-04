Covid: in calo nuovi contagi in Veneto, 328 ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 16 APR - Sono in calo i nuovi casi di contagio da Covid nelle ultime 24 ore in Veneto: sono stati 328, rispetto ai 537 del giorno precedente. Non si registra nessuna vittima. lo riferisce il bollettino della Regione.

Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia sale a 2.713.837, quello dei decessi resta fermo a 16.783.

Nessuna variazione neppure nei ricoveri ospedalieri: i malati Covid in area medica sono 756, mentre sono 24 i pazienti in terapia intensiva. (ANSA).