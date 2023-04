Imbrattata la sede veneta di Fratelli d'Italia

(ANSA) - VENEZIA, 15 APR - Imbrattata con la scritta "Fasci assassini" la sede regionale di Mestre di Fratelli d'Italia. A darne notizia è il coordinatore veneto, Luca De Carlo, per il quale "si tratta di un gesto vigliacco che va condannato con fermezza". "È l'ennesima conferma che quando non si hanno motivazioni democratiche per criticare l'operato di qualcuno, i 'soliti noti' si rifugiano nella violenza gratuita e nel danneggiamento - conclude - senza avere il coraggio di metterci la faccia". (ANSA).