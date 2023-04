Il brano più difficile cantato in Arena, contest su Instagram

(ANSA) - VERONA, 15 APR - La Fondazione Arena di Verona si affida ad un contest sui social per scegliere "l'aria più difficile" eseguita nella storia del Festival lirico. E' il People's Voice Awards. La celebre rassegna in 110 anni e 100 edizioni ha portato in scena ben 60 opere, oltre a balletti, concerti e serate di gala. Il palcoscenico areniano ha ospitato nella sua storia grandi registi, scenografi, costumisti, coreografi, danzatori, ma soprattutto, dal 1913, le voci dei migliori interpreti al mondo del melodramma, capaci degli acuti più vibranti o anche delle note appena percettibili.

Così Fondazione Arena, in collaborazione con uno sponsor, chiederà ai suoi fan Instagram di scegliere l'aria più difficile. La sfida durerà otto settimane e sarà strutturata come un vero e proprio tabellone tennistico: 100 brani in gara che si affronteranno per arrivare ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla premiazione del vincitore a poche ore dall'inizio del centesimo Festival che si aprirà il 16 giugno con Aida in mondovisione. Il contest, al via domenica 16 aprile, si svolgerà sul canale Instagram dell'Arena di Verona, sotto l'hashtag #100GoleGold. (ANSA).