Covid: in Veneto ieri 537 nuovi casi e nessuna vittima

(ANSA) - VENEZIA, 15 APR - I nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto sono 537, uno in più di ieri, e non vi sono nuove vittime; dall'inizio della pandemia, vi sono stati 2.713.509 contagi e 16.783 morti. Risale il numero degli attuali contagiati, 19.116, 494 in più rispetto al giorno precedente. Cala la presenza di pazienti negli ospedali, con 756 ricoveri in area medica (-10) e 24 (-2), in terapia intensiva.

