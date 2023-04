Beverage, Miotto Distribuzione festeggia 50 anni attività

(ANSA) - VENEZIA, 15 APR - Mezzo secolo al servizio del canale Ho.re.ca, nella distribuzione di tutte le bevande con cui bar, pizzerie, ristoranti e strutture all'aperto tengono in piedi un settore importante come il turismo, nel triangolo delle province di Venezia, Padova e Rovigo. La ditta "Miotto Distribuzione Bevande" ha festeggiato oggi i 50 di attività.

Nata nel 1973, con sede rimasta sempre a Campolongo Maggiore (Venezia), ha custodito gelosamente la gestione familiare dell'azienda, adeguandosi però alle esigenze di un mercato, l'Ho.Re.Ca, in continua evoluzione.

Con l'apertura della filiale di Chioggia, l'azienda copre ora anche una vasta fetta del litorale veneto. Miotto da' lavoro attualmente ad oltre 30 persone, prestando massima attenzione - spiegano i titolari, Francesco Miotto, con i figli Marilisa e Lino, - oltre che alla qualità dei prodotti, agli aspetti riguardanti l'ambiente e la sicurezza per i propri collaboratori.

Distribuisce da 50 anni una vasta gamma di birre in bottiglia e in fusto delle maggiori marche, oltre che vini di pregio, champagne, ed è concessionaria, sia per il confezionamento che per i fusti, dei brand Coca Cola e Pepsi Cola. (ANSA).