Covid: in Veneto ieri 536 nuovi casi e 3 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 14 APR - I nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto sono 536, e vi sono anche 3 nuove vittime; dall'inizio della pandemia, vi sono stati 2.712.972 contagi e 16.783 morti. Risale anche il numero degli attuali contagiati, 18.622, 321 in più rispetto al giorno precedente. Cala lievemente la presenza di pazienti negli ospedali, con 766 ricoveri in area medica (-2) e si rialza di poco, invece, 26 (+1), in terapia intensiva. (ANSA).