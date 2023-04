Ruba brioches al bar, condannato a oltre un anno di carcere

Era entrato in un bar di Vicenza e non aveva voluto pagare i cornetti chiusi nella busta che la barista, titolare del locale, gli aveva consegnato, poi si era dato alla fuga sulla sua auto provocando la caduta - per fortuna senza gravi conseguenze, solo escoriazioni - della proprietaria del bar che si era aggrappata allo sportello della macchina in fuga prima di mollare la presa e cadere. Ad avviso della Cassazione, si tratta di rapina impropria e lesioni personali dolose e per questo gli 'ermellini' hanno confermato la condanna a un anno, un mese e 5 giorni di reclusione e 360 euro di multa nei confronti del vicentino di 37 anni protagonista di questa sottrazione di cornetti avvenuta nell'ottobre del 2020. I carabinieri erano prontamente intervenuti ed avevano fermato il fuggiasco, i cui parenti si erano precipitati al bar - da un vicino campo nomadi - a saldare il conto sperando di sistemare le cose.

Invece, la giustizia ha fatto il suo corso, nonostante la titolare del bar con magnanimità d'animo non si sia costituita parte civile, il procedimento è andato avanti d'ufficio. (ANSA).