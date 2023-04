Masi, la Fondazione Enpaia sale al 6,2% del capitale

Enpaia, l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura è salito al 6,2% di Masi Agricola.

Lo precisa la società vinicola dopo che il 3 aprile l'ente aveva comunicato di avere il 6 per cento.

Masi "apprezza l'incremento dell'investimento da parte della Fondazione Enpaia e le recenti dichiarazioni della stessa, secondo la quale Masi rientra tra le 'partecipazioni dirette mission related e strategiche, con un ruolo di rilievo nel portafoglio finanziario', poiché 'forniscono con costanza flussi di dividendi e incrementano il loro valore nel tempo', come ha apprezzato quanto dichiarato dal presidente Giorgio Piazza al momento dell'acquisizione del primo 4% in Masi, definita "un investimento in un'azienda ben strutturata". (ANSA).