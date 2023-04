Enel, aperto a Cerea 'Spazio Partner' per cittadini e imprese

(ANSA) - CEREA (VERONA), 13 APR - Inaugurazione ufficiale, oggi a Cerea (Verona), per il nuovo 'Spazio Enel Partner', punto di riferimento per cittadini, imprese, artigiani e commercianti, che intende proporre assistenza per le forniture di elettricità e gas e nuove opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Presenti al taglio del nastro il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali e alla Cultura di Cerea, Cristina Morandi; il responsabile B2C di Enel Energia Area Nord Est, Antonio Giugliano; la responsabile Spazi Enel Partner del Triveneto, Barbara De Bonis, e l'imprenditrice Barbara Procopio titolare della "Abcontact srl", azienda partner che ha una collaborazione con Enel.

Sviluppato su un'area di oltre 50 metri quadri, il nuovo Store si inserisce nella rete degli Spazi Enel presenti in tutto il Nordest e va ad aggiungersi a quelli di San Martino Buon Albergo e Zevio, aperti nei mesi scorsi in provincia di Verona.

All'interno del nuovo spazio i clienti potranno beneficiare di consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas proposti da Enel Energia, dei servizi di attivazione e modifica dei contratti, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi; lettura dei contatori; pagamento o rimborso delle bollette e domiciliazione; richiedere forniture di cantiere.

Attivi anche i servizi della piattaforma PuntoPuoi per il pagamento bollettini, pago PA, bolli auto, spedizioni, ricariche telefoniche. A disposizione anche le migliori soluzioni per l'efficienza energetica proposti da Enel X, prodotti per la mobilità elettrica di Enel X Way. (ANSA).