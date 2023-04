Affitti 'in nero' a turisti ad Asiago, evasi 400 mila euro

La Guardia di Finanza ha scoperto irregolarità nell'ambito delle locazioni turistiche presso l'Altopiano dei Sette Comuni, scoprendo un'evasione di 400 mila euro da parte di 38 proprietari di immobili I finanzieri, da tempo, avevano tenuto sotto osservazione il fenomeno delle locazioni turistiche, intensificando ulteriormente l'attività di controllo volta al contrasto delle irregolarità in materia di locazioni turistiche, avviate già a partire dall'estate dell'anno 2020, quando era stata dichiarata dal Governo l'emergenza Covid.

Le attività ispettive hanno portato ad accertare che 38 proprietari di case nel comprensorio montano avevano sottratto redditi a tassazione per oltre 400 mila euro, quasi 10 mila euro di evasione fra imposta di registro e tassa di soggiorno, nonché di segnalare i proprietari degli immobili al Comune competente.

I finanzieri asiaghesi hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza tre persone che, destinando l'immobile a locazione turistica, anche in modo saltuario, hanno omesso la registrazione degli alloggiati e, di contro, hanno dichiarato all'ufficiale di stato civile di dimorare presso l'immobile dato in locazione, ottenendo in questo modo delle indebite esenzioni dal pagamento dei tributi locali. (ANSA).