Villaggio olimpico di Cortina a Fiames, costerà 36 milioni

Sorgerà a Fiames il villaggio olimpico di Cortina per i Giochi invernali 2026, sarà composto da casette provvisorie, avrà "1.200-1.300 posti" e costerà "intorno ai 36 milioni di euro". Lo ha annunciato con "grande soddisfazione" il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi,dopo la cabina di regia su Milano-Cortina.

"Si parla di 1.200-1.300 posti,abbiamo chiesto a Mi-Co di fare una verifica, 100 o 200 posti fanno la differenza. E bisogna considerare - ha aggiunto - anche tutto il comparto sicurezza, polizia, finanza e carabinieri: dobbiamo capire come coinvolgerli nella situazione perché sono fondamentali nell'esecuzione dell'Olimpiade".

"Oggi è stato fatto un passo importante, è stato posto un tassello fondamentale per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Il sito di Fiames appare il più adatto a ospitare il villaggio olimpico di Cortina. L'indicazione finale è stata presentata durante la cabina di regia sulle opere infrastrutturali olimpiche. È emersa da un report tecnico particolarmente approfondito, di oltre 60 pagine, che ha preso in esame i diversi siti cortinesi dove era ipotizzabile poter ospitare il villaggio". Lo dichiara il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al termine della cabina di regia Milano Cortina 2026.

