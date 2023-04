Verona, avviata la rimozione della stella di Natale dall'Arena

E' iniziato stamani a Verona l'intervento per la rimozione della stella di Natale in piazza Bra, dopo il crollo che il 23 gennaio scorso ha danneggiato i gradoni dell'Arena durante la operazioni di smontaggio.

Sul posto, oltre alla ditta incaricata, sono presenti anche il perito nominato dal Tribunale e la Polizia locale. Le operazioni riguarderanno anche l'area interna all'anfiteatro, dove è ruzzolato il basamento della stella, e proseguiranno fino a venerdì 14 aprile. Durante questi tre giorni l'Arena resterà chiusa al pubblico. Per il danneggiamento dell'antico edificio vi sono 12 indagati. (ANSA).