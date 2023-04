L''arte' del cambiamento, a Venezia 5 artisti in 'Cosmologie'

(ANSA) - VENEZIA, 12 APR - Unisce l'arte contemporanea e le azioni performative "Cosmologie",una mostra in corso fino al 16 aprile a Palazzo Pisani Revedin a Venezia, promossa da GoFar - Irecoop Veneto, e "Dyaloghi" uno sin-off dell'Università di Padova. Un progetto, ideato da Christian Leo Comis, che coniuga differenti linguaggi espressivi, e connette generazioni e pratiche artistiche. La mostra, curata da Martina Cavallarin e Antonio Caruso, vuol proporre al visitatore anche una lettura in chiave nuova del rapporto millenario tracciato con la Via della Seta e le vie del turismo fra Italia e Cina.

In Cosmologie sono esposte le opere di cinque artisti, Tong Yanrunan, Xing Dong, Silvia Canton, Jingge Dong e Shengyi Chao.

Tra i promotori, come detto, lo spin off dell'ateneo patavino "Dyaloghi", che opera nell'ambito dello sviluppo organizzativo, occupandosi di consulenza alle aziende e alle persone per supportare i processi di cambiamento, grazie alla competenza dei propri soci, studiosi dell'Università, ricercatori e professionisti organization development).

Cosmolgie, spiegano gli organizzatori, lavora "sull'intento di umanizzare le organizzazioni, per coniugare culture, linguaggi, modi di vedere, di creare, di lavorare". (ANSA).