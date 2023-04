Covid: in Veneto ieri quasi mille nuovi contagi e 5 vittime

Risalgono a quasi un migliaio (972) i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, e vi sono anche 5 nuove vittime; dall'inizio della pandemia, vi sono stati 2.711.790 contagi e 16.778 morti.

Risale anche il numero degli attuali contagiati, 17.909, 680 in più rispetto al giorno precedente. Scende la presenza negli ospedali, con 754 ricoveri in area medica (-28) e 26 (+2) in terapia intensiva. (ANSA).