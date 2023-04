Cciaa Verona, 27.300 imprese aderiscono al Cassetto digitale

Sono oltre 27.300 gli imprenditori del veronese che hanno aderito al cassetto digitale dell'imprenditore (impresa.italia.it), il servizio della Camera di Commercio di Verona, realizzato da InfoCamere, con cui i titolari e legali rappresentanti possono accedere, scaricare e condividere i documenti ufficiali presenti nel Registro delle imprese.

A livello nazionale, gli imprenditori che lo usano hanno potuto scaricare gratis fino ad oggi 7,4 milioni di documenti ufficiali delle proprie aziende, completamente dematerializzati.

Per il segretario generale della Cciaa di Verona, Riccardo Borghero, "questo traguardo conferma che il sistema camerale sta interpretando il concetto di trasformazione digitale nel senso più vicino alle esigenze delle imprese, mettendo al centro semplicità d'uso, sicurezza e portabilità. Ogni imprenditore, grazie al cassetto digitale, avrà sempre a disposizione online, senza vincoli geografici e orari, i documenti ufficiali fondamentali per la sua attività".

A Verona il 18,4% delle imprese che hanno aderito al cassetto digitale è costituito da artigiani, il 15,3 % guida un'impresa femminile, il 7% è un'impresa 'under 35' e il 7% è un'impresa straniera. Sotto il profilo delle attività, in testa imprese di locazione o compravendita immobiliare (7,4%), il 5,4% si occupa di costruzione di edifici, il 2,6% di coltivazione di uva e il 2,2% di installazioni di impianti elettrici. (ANSA).